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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Белый дом уволил критика России из Совета нацбезопасности США накануне встречи Путина и Трампа

128 Читати новину українською
Ричард Хукер
Ричард Хукер / NDC - News

29 июня, за несколько недель до саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, из Совета национальной безопасности США был уволен активный критик России и сторонник НАТО полковник в отставке Ричард Хукер.

Причины отстранения с должности этого "антикремлевского ястреба" противоречивы, пишет The Daily Beast.

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Непонятно, или заставили Хукера уйти, или же его служба в ведомстве подошла к логическому завершению. В последние 15 месяцев он был ответственным по вопросам России, Европы и НАТО.

Хукер стал последним сотрудником СНБ США, который оставил свой пост с тех пор, как новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон начал перестраивать под себя влиятельный политический орган, говорится в статье.

Как и Хукер, Болтон долго считал Россию стратегической угрозой для Америки и обвинял Путина в том, что он солгал Трампу относительно вмешательства РФ в американские выборы 2016 года,
– замечает издание.

Теги: Новости России Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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