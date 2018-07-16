Белый дом уволил критика России из Совета нацбезопасности США накануне встречи Путина и Трампа

29 июня, за несколько недель до саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, из Совета национальной безопасности США был уволен активный критик России и сторонник НАТО полковник в отставке Ричард Хукер.

Причины отстранения с должности этого "антикремлевского ястреба" противоречивы, пишет The Daily Beast.

Читайте также: Встреча с глазу на глаз с Путиным была важной для Трампа по трем причинам, – CNN

Непонятно, или заставили Хукера уйти, или же его служба в ведомстве подошла к логическому завершению. В последние 15 месяцев он был ответственным по вопросам России, Европы и НАТО.

Хукер стал последним сотрудником СНБ США, который оставил свой пост с тех пор, как новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон начал перестраивать под себя влиятельный политический орган, говорится в статье.

Как и Хукер, Болтон долго считал Россию стратегической угрозой для Америки и обвинял Путина в том, что он солгал Трампу относительно вмешательства РФ в американские выборы 2016 года,

– замечает издание.