Бен Аффлек попал в реабилитационный центр из-за алкоголизма: фото

Голливудский киноактер Бен Аффлек попал в реабилитационный центр из-за алкогольной зависимости. Интересно, что увезла его в медицинское учреждение бывшая жена, 46-летняя Дженнифер Гарнер.

Об этом сообщает издание People. Папарацци удалось сфотографировать экс-влюбленных возле дома актрисы: бывшие супруги сидели вместе в машине и направлялись в реабилитационный центр в Малибу.

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Заметим, что актер уже неоднократно пытался вылечиться от алкогольной зависимости. Инсайдер отмечает, что Аффлек сам осознавал, что ему нужна помощь, поэтому поехал на лечение по собственной воле.



Бен Аффлек



Бен Аффлек

Кроме того, в начале недели Аффлек был замечен возле своего дома в темно-серой футболке и тренировочных штанах. Актер нес огромную коробку из местного магазина, наполненную бутылками пива и виски. Заметим, Бен Аффлек борется с алкогольной зависимостью с 2001 года.

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Бен Аффлек

Накануне стало известно, что киноактер разорвал отношения с 38-летней продюсером Линдси Шукус.

После чего Бена Аффлека заметили в одном автомобиле с моделью Playboy Шоной Секстон.



Шона Секстон и Бен Аффлек

Напомним, Бен Аффлек и экс-супруга Дженнифер Гарнер впервые о своем намерении расстаться объявили в июле 2015 года. Пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют трёх детей: 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет и 5-летнего сына Сэма Гарнера.