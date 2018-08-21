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Бен Аффлек закрутил роман с моделью Playboy

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Бен Аффлек
Бен Аффлек / GettyImages

Голливудский киноактер Бен Аффлек, который еще официально не развелся с актрисой Дженнифер Гарнер, изменил своей девушке, 38-летней Линдси Шукус. Мужчина был пойман с 22-летней моделью журнала Playboy Шоной Секстон.

Об этом сообщает издание E! News.

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Отмечается, что Бена Аффлека заметили в одном автомобиле с моделью Playboy. Интересно, что после новости об этой связи Шукус удалила свою страницу в Instagram.


Шона Секстон и Бен Аффлек


Шона Секстон и Бен Аффлек


Шона Секстон

Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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