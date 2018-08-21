Бен Аффлек закрутил роман с моделью Playboy

Голливудский киноактер Бен Аффлек, который еще официально не развелся с актрисой Дженнифер Гарнер, изменил своей девушке, 38-летней Линдси Шукус. Мужчина был пойман с 22-летней моделью журнала Playboy Шоной Секстон.

Об этом сообщает издание E! News. Читайте также: Бен Аффлек приобрел элитный особняк в Лос-Анджелесе: роскошные фото Отмечается, что Бена Аффлека заметили в одном автомобиле с моделью Playboy. Интересно, что после новости об этой связи Шукус удалила свою страницу в Instagram.

Шона Секстон и Бен Аффлек

Шона Секстон и Бен Аффлек

Шона Секстон