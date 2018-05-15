Бенедикт Камбербэтч отказался от роли в кино из-за большего гонорара, чем у его партнерши

Исполнитель главной роли в сериале "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч отказался сниматься в кино, из-за того, что его гонорар был больше, чем у его партнерши по съемочной площадке.

Актер заявил, что оплата работы у мужчин и женщин должна быть одинаковой, сообщает Radio Times.

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Бенедикт Камбербэтч

"Равная плата и место за столом являются центральными принципами феминизма", – заявил Камбербэтч.

Также он рассказал, что гордится тем, что его продюсерская компания "SunnyMarch" начнет выпускать больше фильмов с женщинами в главных ролях.

"Наш следующий проект – это женская история, рассказанная с женской точки зрения. В центре сюжета – материнство во время экологической катастрофы", – поделился Камбербэтч.