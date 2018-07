Бенедикт Камбербэтч стал самым красивым веганом года

Британский знаменитый киноактер Бенедикт Камбербэтч получил звание "самого красивого вегана" в 2018 году по версии благотворительной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным).

Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации PETA, ведущая активную борьбу за права животных. Читайте также: Звезда сериала "Шерлок" спас жизнь лондонском курьеру: детали инцидента Камбербэтч разделил это звание с американским режиссером, продюсером и публицистом Авой Дюверней. Как отмечают представители PETA, они спасают животных не только благодаря выбору образа жизни, а тем, что поднимают этот вопрос на публике. Дюверней написала в Twitter, что вегетарианство – это проблема социальной справедливости. Как заявила номинантка на премию Оскар в беседе с журналистами The Hollywood Reporter, "моя мама всегда говорила относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Все хотят, чтобы их уважали и относились с любовью",

– объясняют свое решение представители организации. Относительно Камбербэтча в PETA отмечают, что актер неоднократно рассказывал о своем образе жизни при продвижении фильма "Мстители: Бесконечная война". Читайте также: Натали Портман опровергла самые популярные мифы о веганстве "Когда издание Time Out London поинтересовалось, как он пришел в нужную форму для этой роли, Бенедикт Камбербэтч ответил:"Я сижу на диете, которая основана на растительной пище", – добавили представители.