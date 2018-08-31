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Бенедикт Камбербэтч третий раз станет папой – СМИ

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Бенедикт Камбербэтч третий раз станет папой
Бенедикт Камбербэтч третий раз станет папой / Getty images

Голливудский актер Бенедикт Камбербэтч, который сыграл главную роль в сериале "Шерлок", третий раз станет папой.

Западные СМИ предполагают, что 42-летний актер Бенедикт Камбербэтч ждет появления третьего ребенка. Вместе с очаровательной супругой Софи Хантер знаменитость посетил Венецианский кинофестиваль. Во время выхода журналисты заметили, что супруга актера имеет свободный наряд яркого цвета, в котором виднеется округлившийся живот.

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Пока пара не прокомментировала слухи. Вероятно, ни опровержения, ни подтверждения этой информации журналисты не дождутся, ведь личная жизнь Бенедикта Камбербэтча тщательно закрыта от СМИ. О появлении двух других детей журналисты узнали уже после родов Софи Хантер, а фото их детей до сих пор не публикуются в сети.

Кроме этого, Бенедикт Камбербэтч не дает интервью относительно своей семейной жизни. Возможно, таким образом мужчина старается защитить 3-летнего Кристофера Калтона и 1-летнюю Хал Ауден от излишнего внимания СМИ.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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