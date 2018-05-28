Беременна ли Даша Астафьева: в сети обсуждают фото певицы

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала новые фото в купальнике. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на фото Дашу "тень подвела", от этого женщина выглядит как бы беременной.

Снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса позирует, лежа на траве в купальнике. Поклонники певицы отреагировали на тень, которая "неудачно упала".

К примеру пользователь kornienko6796 написал, что "немножко тень подвела", а sunnyangel31, что эта тень "добавляет животик".



Даша Астафьева позирует в купальнике / Instagram