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Беременна ли Даша Астафьева: в сети обсуждают фото певицы

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Беременна ли Даша Астафьева: в сети обсуждают фото певицы

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала новые фото в купальнике. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на фото Дашу "тень подвела", от этого женщина выглядит как бы беременной.

Снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса позирует, лежа на траве в купальнике. Поклонники певицы отреагировали на тень, которая "неудачно упала".

К примеру пользователь kornienko6796 написал, что "немножко тень подвела", а sunnyangel31, что эта тень "добавляет животик".

Даша Астаф'єва позує у купальнику

Даша Астаф'єва позує у купальнику
Даша Астафьева позирует в купальнике / Instagram

 

Теги: LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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