Беременна ли Даша Астафьева: в сети обсуждают фото певицы
Украинская певица Даша Астафьева опубликовала новые фото в купальнике. Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на фото Дашу "тень подвела", от этого женщина выглядит как бы беременной.
Снимки певица опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса позирует, лежа на траве в купальнике. Поклонники певицы отреагировали на тень, которая "неудачно упала".
К примеру пользователь kornienko6796 написал, что "немножко тень подвела", а sunnyangel31, что эта тень "добавляет животик".
Даша Астафьева позирует в купальнике / Instagram
Источник: 24 Канал
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