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Беременная Джамала получила престижную премию "Женщина Украины-2018"

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Джамала
Джамала / Фото из открытых источников

Украинская певица Джамала успевает не только принимать участие в нескольких телевизионных проектах во время своей беременности, но и получать престижные награды.

Так, артистка 15 марта удостоилась премии "Женщина Украины-2018" в номинации "Шоу-бизнес" по версии украинского журнала "Единственная".

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"Благодарю журнал "Единственная" за награду "Женщина Украины 2018" и вдохновение!!! Спасибо моим фанам, что голосовали за меня. Мне очень приятно", – говорится в подписи к фотографиям Джамалы в Instagram.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Стоит знать, что ежегодная премия "Женщина Украины" предоставляется тем женщинам, которые достигли успехов в различных сферах деятельности и вдохновляют других людей на смелые поступки. Победителей определяют в нескольких номинациях.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Джамала Награды
Источник: 24 Канал
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