Беременная Джамала приняла участие в нежной фотосессии: очаровательные фотографии

Украинская популярная певица Джамала опубликовала новые фотографии на странице в Instagram.

Чувственная певица Джамала, которая ждет появления первенца, не забывает о творческой работе, поэтому участвует в новых проектах и ​​фотосессиях. Так, для портала MilkTalks певица предстала в нежных образах, которые подчеркнули ее состояние.

На одной из фотографий, которые звезда разместила в социальной сети, она позирует в голубом платье, которое легко спадает с округлого живота Джамалы. На другом фото певица сидит на кресле в широких штанах и блузе, легко подняв руки вверх. При этом Джамала смотрит вверх, а не в камеру, что придало какой-то задумчивости образу.

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Каждый день не похожий ... Спокойствие ... Грусть ... Счастье ... Безмятежность ... Волнение ... Радость ... Нравится жить,

– прокомментировала фото Джмала.

Хрупкий и чувствительный "лук" оценили поклонники звезды, которые не сдерживали своего восторга. "Вы прекрасная", "Хорошие фото", "Очень нежная и невероятно красивая", "Очровательная", – восторженно прокомментировали новые фотографии пользователи соцсетей.