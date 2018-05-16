Беременная Ева Лонгория снялась в чувственной фотосессии перед родами

Американская киноактриса Ева Лонгория, которая недавно получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде, уже совсем скоро должна родить своего первенца от Хосе Бастона. На последних неделях беременности звездную мамочку пригласили стать звездой нового выпуска издания Iris Covet Book.

43-летняя актриса снялась для глянца Iris Covet Book в объективе Грега Свалеса. На снимках Ева предстает в легких и светлых платьях, которые отлично подчеркивают ее большой округлый живот. Некоторые фотографии получились весьма пикантными, поскольку Она часто обнажала свои ноги и живот и показывала откровенное декольте, но несмотря на это роль мамочки на сносях ей очень подходит.

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Беременная Ева Лонгория для Iris Covet Book

На других кадрах актриса примерила купальники, майки и прозрачные блузы, которые подчеркивали ее фигуру, а образы завершали естественные прически, макияж и изысканные украшения. В интервью журналу Ева поделилась, как она и ее муж пытались в начале беременности скрыть от посторонних глаз ее живот.

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"До беременности я могла немного поправиться, а для прессы этого было достаточно, чтобы объявить, что жду ребенка. Когда мы с мужем узнали, что я действительно беременна, он пытался скрыть эту новость от журналистов. Тогда я сказала ему: "Не беспокойся, они все время пишут, что я беременна. Все нормально. Сейчас они объявят, что я наедаюсь, а я скажу, мол, нет, теперь я на самом деле беременна!" – забавно отметила звезда.

Кто такая Ева Лонгория? Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто работает для глянцевых изданий в роли модели. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась в около 20 фильмах и стала продюсером пары фильмов. Относительно личной жизни Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсоном, баскетболистом Тони Паркером и сейчас состоит в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.