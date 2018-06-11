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Беременная Ева Лонгория засветила округлившийся живот во время прогулки: фото

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Беременная Ева Лонгория на прогулке с мужем
Беременная Ева Лонгория на прогулке с мужем / dailymail.co.uk

Одна из "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория в ожидании появления первенца. Перед родами звезда не стремится занять удобный диван в своем имении, предпочитая прогулки.

Об этом сообщает The Daily Mail

43-летняя актриса не скрывает своего счастья от предстоящего материнства. Но и признается, что последний месяц беременности становится для нее испытанием. Звезда в ожидании появления сына.

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Несмотря на все сложности, Ева Лонгория не отказывается от прогулок, которые очень полезны перед родами. Актриса в сопровождении своего мужа – 50-летнего бизнесмена Хосе Антонио Бастона – ходила по улицам Лос-Анджелеса. В жаркий день Ева Лонгория одела миди-платье с большим разрезом и удобную обувь. Свой "лук" звезда дополнила кепкой и очками.


Ева Лонгория во время прогулки в Лос-Анджелесе

Муж Евы Лонгории тоже одел вещи в стиле casual. Хосе Бастон красовался в Лос-Анджелесе в светлых брюках и синей футболке. Очки и летняя обувь завершили образ бизнесмена.

Стоит отметить, что супруги каждый раз доказывают слухи о своих идеальных отношениях. Хосе Бастон заботился о Еве Лонгории и нежно поддерживал ее во время прогулки.


Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном


Беременная Ева Лонгорія

Кто такая Ева Лонгория?Голливудская актриса Ева Лонгория не только снимается в кино, но и часто принимает участие в съемках для глянцев. Свою наибольшую славу звезда получила благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки", а также снялась в около 20 фильмах. Что касается личной жизни, Ева была трижды замужем: за актером Тайлером Кристоферсоном, баскетболистом Тони Паркером. Сейчас она состоит в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, с которым ожидает появления первенца.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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