Беременная Хилари Дафф в бикини продемонстрировала округлившийся живот: фото

Знаменитая американская певица и актриса Хилари Дафф, которая ожидает появления второго ребенка, отдыхала на пляже в Малибу со своим возлюбленным Мэттью Комой.

Будущие родители наслаждались отдыхом в жаркий день, а вечером прогулялись вдоль побережья Тихого океана. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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30-летняя артистка накануне заявила, что ожидает появления второго ребенка от музыканта Мэттью Комы, с которым познакомилась три года назад и начала отношения в начале 2017 года.

Хилари была ранее замужем за хоккеистом Майку Комри, с которым состояла в браке с 2010 по 2016 год. От него она родила своего первенца – сына Лука Круз Комри, которому сейчас 6 лет.



Хилари Дафф и Мэттью Кома



Хилари Дафф



Хилари Дафф и Мэттью Кома



Хилари Дафф и Мэттью Кома



Хилари Дафф