Беременная Хилари Дафф в бикини продемонстрировала округлившийся живот: фото
Знаменитая американская певица и актриса Хилари Дафф, которая ожидает появления второго ребенка, отдыхала на пляже в Малибу со своим возлюбленным Мэттью Комой.
Будущие родители наслаждались отдыхом в жаркий день, а вечером прогулялись вдоль побережья Тихого океана. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Читайте также: Звезда 2000-х Хилари Дафф откровенно рассказала о трудностях беременности
30-летняя артистка накануне заявила, что ожидает появления второго ребенка от музыканта Мэттью Комы, с которым познакомилась три года назад и начала отношения в начале 2017 года.
Хилари была ранее замужем за хоккеистом Майку Комри, с которым состояла в браке с 2010 по 2016 год. От него она родила своего первенца – сына Лука Круз Комри, которому сейчас 6 лет.
Хилари Дафф и Мэттью Кома
Хилари Дафф
Хилари Дафф и Мэттью Кома
Хилари Дафф и Мэттью Кома
Хилари Дафф