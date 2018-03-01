Беременная Хлои Кардашян показала яркий образ в коротком мини: фото
Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейства Кардашян" Хлои Кардашян очаровала новым эффектным образом в приталенном и блестящем мини. Звезда сегодня находится на 8 месяце беременности.
Соответствующие фото Хлои опубликовала в своем Instagram.
33-летняя Кардашян выбрала для светского выхода сияющее мини-платье, дополнив образ черным кардиганом, яркими серьгами и макияжем. Свой "лук" Хлои завершила стильным пучком волос.
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Хлои Кардашян в новом образе
Звезда уже ждет рождения своего первенца от баскетболиста Тристана Томпсона. Пол будущего ребенка она должна сообщить уже в это воскресенье в новом выпуске шоу "Семейство Кардашян".
Источник: 24 Канал
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