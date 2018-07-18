Беременная Кейт Аптон показала округлившийся живот в стильном костюме: очаровательные фото

Впервые после объявления о беременности супермодель Кейт Аптон появилась перед поклонниками. Звезда засветила милый округлый живот.

Не прошло и недели после объявления о беременности, как 26-летняя Кейт Аптон предстала перед фотографами. Модель и актриса, получившая титул самой сексуальной женщины планеты по версии журнала Maxim, продемонстрировала округлившийся живот в приталенном наряде.

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Звезда вместе со своим мужем – бейсболистом Джастином Верлендером – прошлась по красной дорожке в Национальном парке Вашингтона. Именно там состоялась спортивная игра, в которой принял участие любимый Кейт Аптон. Модель, которая пришла поддержать мужа, долго позировала перед камерами и общалась с поклонниками.

Предстала перед общественностью очаровательная Кейт в белом костюме от Anine Bing и черной майке. Стильные очки с белой оправой и обувь на каблуках завершили стильный образ беременной манекенщицы.

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton) 17 Лип 2018 р. о 3:14 PDT

Допис, поширений What Pros Wear ️ (@whatproswear) 17 Лип 2018 р. о 12:05 PDT

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru) 18 Лип 2018 р. о 12:28 PDT

Допис, поширений користувачем @kateuptonjustinverlander 17 Лип 2018 р. о 5:19 PDT

Стоит отметить, что такой наряд очень напоминал тот, в котором звезда объявила о предстоящем материнстве. Вероятно, именно в таком образе Кейт Аптон чувствует себя комфортно.