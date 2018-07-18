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Беременная Кейт Аптон показала округлившийся живот в стильном костюме: очаровательные фото

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Кейт Аптон беременна первенцем
Кейт Аптон беременна первенцем / hdqwalls.com

Впервые после объявления о беременности супермодель Кейт Аптон появилась перед поклонниками. Звезда засветила милый округлый живот.

Не прошло и недели после объявления о беременности, как 26-летняя Кейт Аптон предстала перед фотографами. Модель и актриса, получившая титул самой сексуальной женщины планеты по версии журнала Maxim, продемонстрировала округлившийся живот в приталенном наряде.

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Звезда вместе со своим мужем – бейсболистом Джастином Верлендером – прошлась по красной дорожке в Национальном парке Вашингтона. Именно там состоялась спортивная игра, в которой принял участие любимый Кейт Аптон. Модель, которая пришла поддержать мужа, долго позировала перед камерами и общалась с поклонниками.

Предстала перед общественностью очаровательная Кейт в белом костюме от Anine Bing и черной майке. Стильные очки с белой оправой и обувь на каблуках завершили стильный образ беременной манекенщицы.

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

 

 

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru)

 

 

Стоит отметить, что такой наряд очень напоминал тот, в котором звезда объявила о предстоящем материнстве. Вероятно, именно в таком образе Кейт Аптон чувствует себя комфортно.

 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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