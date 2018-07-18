Беременная Кейт Аптон показала округлившийся живот в стильном костюме: очаровательные фото
Впервые после объявления о беременности супермодель Кейт Аптон появилась перед поклонниками. Звезда засветила милый округлый живот.
Не прошло и недели после объявления о беременности, как 26-летняя Кейт Аптон предстала перед фотографами. Модель и актриса, получившая титул самой сексуальной женщины планеты по версии журнала Maxim, продемонстрировала округлившийся живот в приталенном наряде.
Читайте также: Алена Шоптенко неожиданно рассказала о трудностях материнства
Звезда вместе со своим мужем – бейсболистом Джастином Верлендером – прошлась по красной дорожке в Национальном парке Вашингтона. Именно там состоялась спортивная игра, в которой принял участие любимый Кейт Аптон. Модель, которая пришла поддержать мужа, долго позировала перед камерами и общалась с поклонниками.
Предстала перед общественностью очаровательная Кейт в белом костюме от Anine Bing и черной майке. Стильные очки с белой оправой и обувь на каблуках завершили стильный образ беременной манекенщицы.
Стоит отметить, что такой наряд очень напоминал тот, в котором звезда объявила о предстоящем материнстве. Вероятно, именно в таком образе Кейт Аптон чувствует себя комфортно.