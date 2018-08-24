Беременная Кейт Хадсон создаст универсальную коллекцию одежды

Голливудская актриса Кейт Хадсон, которая вскоре в третий раз станет мамой, выступит в роли дизайнера. Знаменитость создаст универсальную коллекцию одежды.

Как сообщает WWD, актриса разработает наряд совместно с New York & Co. Пока неизвестно, как будет называться коллекция одежды от Кейт Хадсон. Однако бренд уже сообщил, что все поклонники смогут приобрести наряд в Интернет-магазине.

Читайте также: Что надеть на День Независимости: модные образы в голубо-желтых цветах

"Наши клиенты уже несколько лет просят сотрудничать с Кейт. Мы считаем, что ее сила, стиль и социальное влияние не только укрепят наши отношения с постоянными клиентами, но и призовут других людей познакомиться с брендом", – сказал Грег Скотт, исполнительный директор компании New York & Co.

В коллекции Кейт Хадсон войдут верхняя одежда, платья, базовый деним, трикотаж и одежду для занятий спортом. кроме дизайнерской работы, актриса станет послом бренда и, вероятно, снимется в его рекламе.

Для меня всегда было важно сотрудничать с компаниями, которые разделяют мои ценности и креативное видение. Мне нравится качество материалов, которые использует New York & Co,

– рассказала Кейт Хадсон.

К слову, это не впервые голливудская звезда создает собственную коллекцию одежды. В 2013 году Кейт Хадсон стала владельцем бренда спортивного наряда Fabletics.