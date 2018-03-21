Беременная Кейт Миддлтон очаровала ярким весенним образом: фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон накануне рождения третьего ребенка продолжает следовать своему занятому графику королевских обязанностей.

Так, утром 21 марта 36-летняя Кейт посетила симпозиум ученых и благотворительных организаций, посвященный вопросам детского психического здоровья, пишет Daily Mail.

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Для события Миддлтон выбрала действительно весенний наряд – лимонно-зеленое пальто с детализированным бантиком на воротнике. Герцогиня дополнила образ бежевыми туфлями на невысоком каблуке.

Весь лук Кейт был от ее любимого бренда Jenny Packham.

Кейт Миддлтон