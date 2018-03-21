Беременная Кейт Миддлтон очаровала ярким весенним образом: фото
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон накануне рождения третьего ребенка продолжает следовать своему занятому графику королевских обязанностей.
Так, утром 21 марта 36-летняя Кейт посетила симпозиум ученых и благотворительных организаций, посвященный вопросам детского психического здоровья, пишет Daily Mail.
Читайте также: В сети обсуждают пальцы Кейт Миддлтон: фото
Для события Миддлтон выбрала действительно весенний наряд – лимонно-зеленое пальто с детализированным бантиком на воротнике. Герцогиня дополнила образ бежевыми туфлями на невысоком каблуке.
Весь лук Кейт был от ее любимого бренда Jenny Packham.
Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии