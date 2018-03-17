Беременная Кейт Миддлтон поразила стильным образом ко Дню святого Патрика: фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не спешит сбавлять темпы на последних месяцах беременности и активно участвует в светских мероприятиях. Кроме этого, член королевской семьи демонстрирует безупречный стиль и элегантность.

Как известно, королевская семья традиционно принимает участие в ежегодном параде, который происходитв Кавалерийских казармах. Причиной собрание является празднование Дня святого Патрика.

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На торжественное мероприятие Кейт Миддлтон прибыла со своим мужем – британским принцем Уильямом. Согласно традициям, герцогиня выбрала символическое зеленое пальто, в котором выглядела роскошно. Наряд имел черные вставки на воротнике и манжетах. Стильный образ Кейт Миддлтон дополнила изысканной шляпкой под цвет пальто и черными туфлями на каблуках.

В то же время принц Уильям надел парадную форму с травяными украшениями, которую члены королевской семьи традиционно надевают на День Патрика. Монарх нежно поддерживал свою жену, легко обнимая ее.