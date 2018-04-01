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Беременная Кейт Миддлтон очаровала стильным образом на Пасху: фото

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Кейт Миддлтон и Елизавета II посетили пасхальное богослужение
Кейт Миддлтон и Елизавета II посетили пасхальное богослужение / Фото из открытых источников

Беременная герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пришла на пасхальное богослужение недалеко от Лондона. Супруга принца Уильяма выглядела роскошно и привлекла внимание всех участников церемонии своим нежным образом.

36-летняя Кейт Миддлтон, которая ожидает появления третьего ребенка, присоединилась к торжественному богослужению, которое состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. На мероприятие герцогиня пришла в сопровождении своего супруга – принца Уильяма, который нежно ее поддерживал и не покидал ни на миг.

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Кейт Миддлтон одела на богослужение темное пальто, дополнив образ милой шляпкой и обувью на каблуках. Кроме этого, герцогиня украсила стильную одежду брошью из жемчуга и серьгами. Украшения подчеркнули утонченный образ жены британского принца Уильяма.


Кейт Миддлтон и принц Уильям


Кейт Миддлтон посетила пасхальное богослужение

Также пасхальное богослужение посетила королева Елизавета II, которая очаровала всех ярко-розовым нарядом. Несмотря на дождливую погоду ежегодное событие посетили члены королевской семьи. В частности, в Виндзорском дворце к Елизавете II присоединились принцесса Энн, князь Эндрю и принц Эдвард, принцесса Беатриче и Евгения.

Изысканная церемония стала своеобразной репетицией перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Известно, что венчание пары состоится именно в часовне Святого Георгия.


Королева Елизавета ІІ в ярком наряде


Королевская семья в Виндзорском дворце


Члены королевской семьи посетили пасхальное богослужение

Теги: LifeStyle Пасхальные праздники Елизавета II Кейт Миддлтон Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
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