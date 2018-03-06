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Беременная Кейт Миддлтон очаровала элегантным пальто за 100 долларов: фото

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Кейт Миддлтон в Оксфорде
Кейт Миддлтон в Оксфорде / Getty images

Жена британского принца Уильяма снова доказала, что выглядеть шикарно можно с небольшим бюджетом. На встречу в Оксфорде Кейт Миддлтон надела пальто, стоимость которого составляет 100 долларов.

Известно, что герцогиня Кембриджская посетила начальную школу Pegasus в британском городе Оксфорд, сообщает издание The Daily Mail.

Во время поездки Кейт Миддлтон ознакомилась с работой благотворительной организации Family Links, целью которой является помощь в решении эмоциональных проблем в семье.

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На встречу со школьниками герцогиня надела белое пальто, которое мило подчеркнуло ее беременность. Образ Кейт Миддлтон дополнила коричневыми туфлями на каблуках и стильным клатчем. Как всегда, уточенная и элегантная, жена принца Уильяма сделала на волосах легкие кудри.

Дети в Оксфорде не только искренне приветствовали герцогиню Кембриджскую во дворе школы, но подготовили подарок. Школьники вручили Кейт Миддлтон книгу с поэмами, стихами и колыбельными.

Для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и нового члена королевской семьи,
– мило подписали книгу.

В СМИ предполагают, что третий ребенок герцогини Кейт и принца Уильяма появится на свет 23 апреля, в День святого Георгия, или в дату, приближенную к этой. Пока же Кейт Миддлтон красуется перед камерами с большим животом, чем радует всех британцев.


Символический подарок для королевской семьи


Кейт Миддлтон в Оксфорде


Стильный наряд Кейт Миддлтон (фото: The Daily Mail)


Кейт Миддлтон в пальто за 100 долларов

Кейт Миддлтон в школе Оксфорда

Теги: Мода LifeStyle Великобритания Дети Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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