Беременная Кейт Миддлтон очаровала элегантным пальто за 100 долларов: фото
Жена британского принца Уильяма снова доказала, что выглядеть шикарно можно с небольшим бюджетом. На встречу в Оксфорде Кейт Миддлтон надела пальто, стоимость которого составляет 100 долларов.
Известно, что герцогиня Кембриджская посетила начальную школу Pegasus в британском городе Оксфорд, сообщает издание The Daily Mail.
Во время поездки Кейт Миддлтон ознакомилась с работой благотворительной организации Family Links, целью которой является помощь в решении эмоциональных проблем в семье.
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На встречу со школьниками герцогиня надела белое пальто, которое мило подчеркнуло ее беременность. Образ Кейт Миддлтон дополнила коричневыми туфлями на каблуках и стильным клатчем. Как всегда, уточенная и элегантная, жена принца Уильяма сделала на волосах легкие кудри.
Дети в Оксфорде не только искренне приветствовали герцогиню Кембриджскую во дворе школы, но подготовили подарок. Школьники вручили Кейт Миддлтон книгу с поэмами, стихами и колыбельными.
Для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и нового члена королевской семьи,
– мило подписали книгу.
В СМИ предполагают, что третий ребенок герцогини Кейт и принца Уильяма появится на свет 23 апреля, в День святого Георгия, или в дату, приближенную к этой. Пока же Кейт Миддлтон красуется перед камерами с большим животом, чем радует всех британцев.
Символический подарок для королевской семьи
Кейт Миддлтон в Оксфорде
Стильный наряд Кейт Миддлтон (фото: The Daily Mail)
Кейт Миддлтон в пальто за 100 долларов
Кейт Миддлтон в школе Оксфорда