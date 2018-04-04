Беременная Кейт Миддлтон сходила на шопинг в супермаркет: фото

Кейт Миддлтон, которая ждет появления третьего ребенка, не собирается сидеть на королевском диване до начала родов. Герцогиня Кембриджская не принимает участия в официальных мероприятиях, однако не отказывается от обычного шопинга в супермаркете.

Хотя Кейт Миддлтон официально заявила, что уже не будет участницей светских мероприятий в Великобритании, сидеть в декрете все же не собирается. Герцогиня на 9 месяце беременности отправилась в магазин, где закупила много продуктов.

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Жена принца Уильяма приветливо здоровалась со всеми, кто ее узнавал в магазине. Герцогиня Кембриджская даже приобрела акционные товары, среди которых была зелень. Во время шопинга ее сопровождал один работник королевской охраны. Такая открытость британцев изрядно понравилась посетителям магазина.

Хотя это был обычный выход герцогини, она все же выглядела изящно и стильно. Для шопинга Кейт Миддлтон надела черные приталенные брюки, белую блузку и пальто. Беременная жена принца Уильяма не обула туфли на каблуках, предпочтя ботинки на танкетке.

Кейт Миддлтон на шопинге в супермаркете

Как известно, ранее в одном из западных СМИ появилось интервью с принцем Уильямом, в котором он признался, что жизнь королевской семьи далеко не такая, как ее представляют люди. Принцы любят ходить в обычные магазины и покупать обычные недорогие вещи. Поэтому выход Кейт Миддлтон только подтвердил слова ее мужа.



Кейт Миддлтон в супермаркете



Кейт Миддлтон сопровождал один охранник



Герцогиня Кембриджская сделала покупки в супермаркете