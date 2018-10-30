Беременная Меган Маркл одела элегантное приталенное платье: эффектные фото

Герцогиня Сассекская продолжает очаровывать мир элегантными нарядами. Так, во время поездки в город Окленд, что в Новой Зеландии, Меган Маркл продемонстрировала изысканный стиль в приталенном платье.

В предпоследний день международного турне график герцогов Сассекских был достаточно насыщенным. Королевская чета наведалась в город Окленд, где не обошла вниманием благотворительный фонд, который помогает детям, чьи родители заключены. Поскольку принц Гарри и Меган Маркл и сами ожидают появления первенца, общение с малышами является для них достаточно увлеченным.

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Местные жители встретили герцогов Сассекских с цветами и подарками. Пожалуй, самым оригинальным сюрпризом для беременной Меган Маркл был настоящий резиновый сапог, наполненный разноцветными розами.



Меган Маркл в Окленде / Getty Images

К посещению Окленда герцогиня Сассекская тщательно подготовилась. Меган Маркл подобрала элегантное миди-платье цвета айвори. Изящный наряд представительница Букингемского дворца дополнила бежевым тренчом и туфлями-лодочками. Волосы Меган Маркл сплела в прическу. Естественную красоту герцогиня подчеркнула легким дневным макияжем.

Герцоги Сассекские в Новой Зеландии / Getty Images



Герцогиня Меган Маркл получила цветы ои ребенка / Getty Images



Беременная ​Меган Маркл / Getty Images