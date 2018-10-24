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      Беременная Меган Маркл произнесла первую официальную речь: о чем говорила герцогиня

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      Меган Маркл впервые выступила с речью
      Меган Маркл впервые выступила с речью / Getty images

      Королевская чета находится в живописной стране Фиджи. Там очаровательная Меган Маркл, ожидающая появления первенца, произнесла первую официальную речь после свадьбы с принцем Гарри.

      Известно, что герцогиня Сассекская сопровождала своего мужа во время его визита в Международный центр преподавания и исследований Тихоокеанской культуры и окружающей среды, расположенный на территории Южнотихоокеанского университета. Именно там состоялся ораторский дебют Меган Маркл.

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      Очаровательная герцогиня Сассекская в ярком платье вышла к студентам и работникам образования. Представительница королевской семьи произнесла речь, которая вдохновила немало людей. Меган Маркл отметила, что каждый человек должен иметь возможность реализовать свой потенциал и получить ту специальность, который принесет в будущем не только прибыль, но и удовольствие.

      "Каждый должен иметь возможность получить образование, которое он хочет. Но что еще важнее – у каждого должно быть право на получение этого образования. А для женщин – это просто жизненно важно. Когда девушкам даны необходимы для успеха инструменты, они могут открывать невероятные перспективы не только для себя, но и для окружающих. Предоставление им доступа к образованию является ключом к экономическому и социальному развитию", – отметила Меган Маркл.

      Меган Маркл впервые выступила с официальной речью / Getty Images

      Герцогиня Сассекская не обошла вниманием свое обучение в США. По словам Меган Маркл, получить образование ей было нелегко, ведь родители американки не являются состоятельными людьми, поэтому она рассчитывала на поддержку государства и социальные стипендии.

      "Как выпускник университета, я знаю, что чувствуют студенты – гордость и волнение. Эти чувства не покинут вас – с момента, когда вы получили письмо-подтверждение о зачислении, и вплоть до защиты диплома, который вы готовили со своими друзьями-выпускниками. Это невероятное путешествие, одно из ключевых в жизни любого человека. Осознаю, что существует множество проблем, связанных с возможностью позволить себе его. Я с ними столкнулась. Получить высшее образование мне удалось благодаря стипендиям, программам финансовой помощи и подработкам, все доходы от которых шли на оплату обучения. Могу сказать одно: это того стоило", – заявила Меган Маркл.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Duchess of Sussex (@royalmeghan)

       

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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