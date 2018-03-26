Беременная Миранда Керр прогулялась в очень коротком платье: фото

Известная австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка. Отцом малыша является ее второй муж, миллиардер, создатель приложения Snapchat Эван Шпигель.

Недавно папарацци сняли 34-летнюю Миранду, когда она вышла на обед с друзьями в Голливуде. Модель для выхода выбрала черное платье в цветы, черное пальто и удобные кроссовки. В то же время платье было очень коротким.

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Миранда Керр в экстремальном мини​

Миранда сделала акцент на элегантных деталях: золотые подвески и черные очки, которые скрыли лицо звезды.

Добавим, для Керр будущий малыш будет вторым. В браке с актером Орландо Блумом Миранда родила сына Флинна. В январе ему исполнится 7 лет. А у 27-летнего Эвана раньше детей не было.

Миранда Керр с мужем Эваном Шпигелем​