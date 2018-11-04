Беременная невеста Регина Тодоренко отгуляла свой девичник: очаровательные фото

Телеведущая Регина Тодоренко, которая беременна первенцем от российского артиста Влада Топалова, готовится к будущей свадьбе и уже отпраздновала девичник с подругами, среди которых была и певица Алина Астровская и ведущая шоу "Орел и Решка. Шопинг " Мария Ивакова.

Новые снимки Регина опубликовала на своей странице в Instagram.

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Тодоренко собрала ближайших подруг для празднования девичника. Телеведущая показала снимок, на котором все девушки позируют в женственных платьях светлых цветов, которые ассоциируются с легкостью и нежностью. Образы дополняли цветочные венки.

Это был невероятный день! Встретиться с подругами – это так прекрасно, даже если мы собираемся всего лишь раз в год.... Я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью заполняет все пробелы, наполняет силой и восстанавливает. Я счастлива, что вы у меня есть,

– заявила Тодоренко.



Девичник Регины Тодоренко / Instagram

Также Регина похвасталась еще одним своим талантом – рисование – и с подругами организовала художественную терапию.

"Мало кто из вас знает, что я обожаю рисовать. Делать любую творческую мазню – это такой кайф! Я считаю художественную терапию одной из самых действенных для людей, которые хотят отключиться от суетливого мира", – добавила Тодоренко.



Регина Тодоренко / Instagram



Девичник Регины Тодоренко / Instagram



Девичник Регины Тодоренко / Instagram



Девичник Регины Тодоренко / Instagram



Девичник Регины Тодоренко / Instagram

Регина Тодоренко отгуляла девичник: смотрите видео