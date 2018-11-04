Беременная невеста Регина Тодоренко отгуляла свой девичник: очаровательные фото
Телеведущая Регина Тодоренко, которая беременна первенцем от российского артиста Влада Топалова, готовится к будущей свадьбе и уже отпраздновала девичник с подругами, среди которых была и певица Алина Астровская и ведущая шоу "Орел и Решка. Шопинг " Мария Ивакова.
Новые снимки Регина опубликовала на своей странице в Instagram.
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Тодоренко собрала ближайших подруг для празднования девичника. Телеведущая показала снимок, на котором все девушки позируют в женственных платьях светлых цветов, которые ассоциируются с легкостью и нежностью. Образы дополняли цветочные венки.
Это был невероятный день! Встретиться с подругами – это так прекрасно, даже если мы собираемся всего лишь раз в год.... Я поняла, как важно обмениваться женской энергией, ведь она со скоростью заполняет все пробелы, наполняет силой и восстанавливает. Я счастлива, что вы у меня есть,
– заявила Тодоренко.
Девичник Регины Тодоренко / Instagram
Также Регина похвасталась еще одним своим талантом – рисование – и с подругами организовала художественную терапию.
"Мало кто из вас знает, что я обожаю рисовать. Делать любую творческую мазню – это такой кайф! Я считаю художественную терапию одной из самых действенных для людей, которые хотят отключиться от суетливого мира", – добавила Тодоренко.
Регина Тодоренко / Instagram
Девичник Регины Тодоренко / Instagram
Девичник Регины Тодоренко / Instagram
Девичник Регины Тодоренко / Instagram
Девичник Регины Тодоренко / Instagram
Регина Тодоренко отгуляла девичник: смотрите видео