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Беременная Пиппа Миддлтон показала округлившийся живот в голубом платье

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Пиппа Миддлтон и кузина Люси
Пиппа Миддлтон и кузина Люси / Instagram / @theroyalduchesses

Сестра герцогини Кебриджскои Кейт Миддлтон, Пиппа стала одной из приглашенных на святом таинстве крещения принца Луи. В королевскую часовню Сент-Джеймского дворца, в Лондоне, она пришла в нежном платье голубого цвета, в котором хорошо выделялся округлый живот.

Сейчас 34-летняя Пиппа Миддлтон находится на 6 месяце беременности, но не пропускает всех светских событий, в частности крещения своего племянника принца Луи. Крестными родителями принца Луи стали близкие друзья и родственники королевской четы, включая другую кузину Кейт Миддлтон, Люси.

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Именно с ней Пиппа Миддлтон прибыла в числе первых гостей на крещение мальчика. Для события женщина надела меди-платье от Alexandra Rich голубого цвета. Платье было с длинными рукавами, белым манжетом и плиссированной юбкой, которые отлично сочетались между собой. Пуговицы, которые вертикально размещались вдоль платья, прекрасно подчеркивали фигуру Пиппы и выделяли округлый живот.


Сестра Кейт Миддлтон Пиппа (справа) и ее кузина Люси первыми прибыли на церемонию

Свой образ будущая мама дополнила туфлями модели "Мэри-Джейн" с серебристым оттенком, а также традиционной шляпкой под цвет наряда и клатчем в цвете металлик.

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Напомним, что первые слухи о беременности Пиппы Миддлтон появились в апреле этого года. В конце июня женщина подтвердила беременность и добавила, что в октябре родит первенца от 42-летнего автогонщика Джеймса Мэттьюза, за которого вышла замуж в прошлом году.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Королівська сім'я Мода
Источник: 24 Канал
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