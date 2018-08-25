Беременная Пиппа Миддлтон с мужем отдыхают в солнечной Тоскане, – СМИ

Родная сестра Кейт Миддлтон отправилась на отдых со своим мужем Джеймсом Мэтьюзом в удивительный регион Италии – в Тоскану. Пиппа Миддлтон, которая ожидает появление первенца, остановилась в пятизвездочном отеле Il Pellicano.

Об этом сообщают в Page Six.

Как сообщают в издании, роскошный отель размещен на полуострове Арджентарио. Итальянский курорт имеет собственный пляж и выход к морю, а сам отель расположен на обрывистом берегу, где малолюдно и можно прекрасно уединиться супружеской паре.

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Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 18 Сер 2018 р. о 10:14 PDT

Большой гостиничный комплекс, который был построен в 1960-х годах, состоит из центрального здания и нескольких апартаментов, которые окружены средиземноморским садом. Владелец зоны отдыха тоже проживает в одном из домов и следит за порядком, обеспечивая всем гостям обслуживание высшего класса. Все отдыхающие могут провести время на открытой террасе, в бассейнах, ресторане и баре, а также в винном погребе. Сутки проживания в таком отеле стартуют от тысячи долларов.

Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 12 Сер 2018 р. о 2:08 PDT

Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 5 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Допис, поширений Hotel Il Pellicano (@hotelilpellicano) 19 Чер 2018 р. о 10:28 PDT

Напомним, что первые слухи о беременности Пиппы Миддлтон появились в апреле этого года. В конце июня женщина подтвердила беременность и добавила, что в октябре родит первенца от 42-летнего автогонщика Джеймса Мэттьюза, с которым поженилась в прошлом году.