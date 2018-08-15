Беременная Пиппа Миддлтон встретилась со свекром, которого обвиняют в изнасиловании: фото

Беременная сестра герцогини Кембриджской Кейт, Пиппа Миддлтон встретилась с семьей мужа. В частности, Пиппа выпила чая с отцом любимого, 74-летним миллиардером Дэвидом Метьюзом, который накануне попал в громкий секс-скандал.

Ранее сообщалось, что свекра Пиппы Миддлтон обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Ни возраста, ни имени потерпевшей не разглашают. По информации СМИ, преступление миллиардер совершил в конце девяностых. Дэвид Мэтьюз опровергает все обвинения и называет их ложными.

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Тогда Дэвида арестовали прямо во французском аэропорту Орли. Затем мужчину выпустили под залог и никто не слышал о свекре Пиппы длительное время.



На днях папарацци удалось сделать с ним несколько фото в компании сестры герцогини Кембриджской. Пиппа Миддлтон, ее муж Джеймс Мэтьюз и его родители пили чай во дворе их дома в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Пиппа Миддлтон с мужем и его родителями



Пиппа Миддлтон с мужем и его родителями



Пиппа Миддлтон с мужем и его родителями



Дэвид Мэтьюз