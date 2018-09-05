Беременная Регина Тодоренко показала кадры с отдыха в Одессе: фото

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко посетила родную Одессу. Там звезда провела несколько дней.

Невеста российского певца Влада Топалова, которая ожидает появление первенца, решила сделать небольшую поездку в родную Одессу. Для этого у Регины Тодоренко были несколько причин: ее племянник пошел в первый класс, а родители отпраздновали 35-ю годовщину со дня бракосочетания.

Читайте также: Беременная Регина Тодоренко приехала в Киев: фотофакт

Именно такие приятные новости в семье телеведущей заставили ее покинуть Москву и вернуться на несколько дней в солнечный курортный город Украины. Регина опубликовала несколько кадров из Одессы и поздравила всех с Днем города.

224 года Одесса радует туристов своим гостеприимством, дает жизнь талантливым творческим людям и учит на все смотреть с юмором. Именно здесь рождаются самые веселые, самые добрые, самые смешные люди. И я этим горжусь!

– заявила Регина Тодоренко.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Вер 2018 р. о 1:54 PDT

Кроме этого, телеведущая засветила округлившийся живот в спортивном костюме. Ни на одном фото не было ее избранника Влада Топалова. Вероятно, к родственникам она приехала без певца, а уже в Instagram-stories Регина Тодоренко рассказала, что спешит на поезд, а затем возвращается обратно в Россию.