Беременная Регина Тодоренко показала, как занимается спортом

Телеведущая Регина Тодоренко, которая ожидает появление первенца, продолжает выполнять физические упражнения. С большим животом звезда занялась йогой.

После многодневного отдыха в солнечной Одессе, где родители телеведущей отпраздновали 35-летие своего брака, Регина Тодоренко вернулась к привычным будням в России. Звезда показала, как она проводит свободное от работы время.

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На кадрах беременная Регина Тодоренко на коврике для йоги выполняет упражнения. При этом звезде совершенно не мешает большой живот, который виднеется в черной приталенном форме. Видео знаменитость ускорила и добавила к нему песню Джастина Тимберлейка, которая добавила ролику забавности.

Уже очень давно не занималась. Вот вспомнилось несколько асан, которые помогли мне проснуться и взбодриться. Если честно, мне очень нужен Йога-мастер, такой как в Индии,

– призналась Регина Тодоренко.

За считанные часы почти полмиллиона пользователей сети "лайкнули" сообщение Регины Тодоренко. Люди засомневались, что беременная женщина может настолько легко выполнять такие асаны.

Кроме этого, будучи в Одессе, звезда не упустила возможности покупаться с дельфинами. Регина Тодоренко показала, как она счастливая целуется с волшебным млекопитающим.

Напомним, что Регина Тодоренко сначала эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, где звезда училась на кинорежиссера. Впоследствии телеведущая объявила, что таки имеет отношения с российским певцом Владом Топаловым. Перед помолвкой с артистом Регина Тодоренко показала округлившийся беременный живот на светском мероприятии, чем вызвала шквал комментариев в сети. Известно, что теперь телеведущая окончательно переехала в Россию, где поселилась в доме Влада Топалова.