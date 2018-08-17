Беременная Регина Тодоренко показала свою фигуру в платье: фото

Популярная телеведущая Регина Тодоренко засветила округлый живот в объемном платье. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram.

Регина Тодоренко больше не стремится скрывать свою беременность. Знаменитость показывает свой округлый живот на фото, не стесняясь пышных и одновременно волшебных форм.

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Так, в блоге Регины Тодоренко появилось фото, на котором она позировала на фоне моря. Телеведущая красовалась перед камерой в объемном платье, которое подчеркнуло ее беременный живот. Кроме этого, она предстала перед поклонниками без макияжа, что изрядно понравилось пользователям сети. Счастливая улыбка и волнистые волосы завершили look Регины Тодоренко.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Сер 2018 р. о 8:58 PDT

Как оказалось, таким сообщением телеведущая хотела поделиться лайфхаками своего путешествия в Греции.

"Я поселилась на острове Крит, но мне на месте не сиделось, и всей семьей мы решили поехать на Санторини (роскошный архипелаг островов, который издалека ослепляет красотой белоснежных домиков). С острова на остров можно добраться несколькими способами: на самолете, яхте или пароме. Я выбрала, как мне кажется, самый быстрый, комфортный и менее затратный – паром", – написала Регина.

Напомним, что Регина Тодоренко беременна первенцем. Отцом ее ребенка является российский певец Влад Топалов, который сразу же обручился с артисткой. Пара отправилась на отдых в Грецию, откуда знаменитости сообщили о предстоящей свадьбе.