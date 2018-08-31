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Беременная Регина Тодоренко приехала в Киев: фотофакт

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото из соцсетей

Вскоре телеведущая Регина Тодоренко впервые станет мамой. Однако лежать в ожидании первенца звезда не намерена, поэтому активно проводит свои будни, записывая свое шоу и участвуя в стильных фотосессиях. Теперь же Регина приехала в Киев.

Телеведущая Регина Тодоренко, которая обручилась с российским певцом Владом Топаловым и проживает в РФ, вернулась в Украину. Соответствующее фото она опубликовала в своем блоге.

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На снимке счастливая Тодоренко позирует на фоне города, беззаботно подняв руки вверх. Телеведущая позировала перед камерой в костюме горчичного цвета, который подчеркнул ее беременный живот.

Какой же все-таки Киев теплый. Все в этом городе гармонично: улицы, домики, парки, рестораны и самый любимый напиток – какао в "чашке". Даже, несмотря на то, что мой родной город – Одесса, именно здесь я выучилась на режиссера, здесь написала свою первую песню, здесь дала свой первый концерт, здесь начала зарабатывать и сама себя обеспечивать!
– призналась Регина Тодоренко.

 

Кроме этого, в Instagram-Stories телеведущей появилось видео, как она проезжает мимо стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. В ролике Регина Тодоренко счастливо восклицает, что она вернулась в Киев. Пока неизвестно, какова цель визита беременной телезвезды.

Напомним, что Регина Тодоренко сначала эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, где звезда училась на кинорежиссера. Впоследствии телеведущая объявила, что имеет отношения с российским певцом Владом Топаловым. Перед помолвкой с артистом Регина Тодоренко показала округлившийся беременный живот на светском мероприятии, чем вызвала шквал комментариев в сети. Известно, что теперь телеведущая окончательно переехала в Россию, где поселилась в доме Влада Топалова.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
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