Беременная сестра Ким Кардашян устроила гламурную вечеринку перед рождением первенца

Светская львица и одна из сестер семейства Кардашян-Дженнер, Хлои Кардашян, уже вот-вот должна родить своего первенца. В честь такого события она устроила стильную вечеринку.

Такие события часто организуют звезды в Голливуде, а особенно — сестры Кардашян. Недавно одну из похожих устроила Ким Кардашян перед рождением ее третьего ребенка — дочери Чикаго от суррогатной матери, а затем, как оказалось, такое же празднование организовала и Кайли Дженнер перед рождением дочери Сторми.

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Событие, вероятно, состоялась в доме семейства Кардашян, на которое были приглашены самые родные друзья и родственники Хлои. Соответствующие фото с празднования звезда опубликовала на своей Instagram-странице.

Будущая мама провела стилизованную вечеринку в розовых тонах, из-за чего можно считать, что у нее родится также дочь. Спонсором вечеринки была компания Amazon Echo, из-за которой большинство конкурсов и внимание было посвящено именно разработчику разумных динамиков.

Хлои Кардашян с сестрой Кортни

В качестве главной звезды вечеринки Хлои выбрала для образа стильное розовое мини-платье с блестками, которое идеально подчеркивало большой округлый живот, и розовое пальто. Выглядела она просто безупречно.