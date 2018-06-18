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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Беременная Светлана Тарабарова поделилась радостной вестью

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Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая со своим мужем Алексеем Бондарем ожидает появление мальчика, поделилась, что сегодня впервые услышала стук сердца своего первенца.

Об этом счастливая звезда сообщила в своем Instagram. По ее словам, это просто какая-то "магия" – чувствовать сердцебиения своего ребенка.

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Сегодня впервые и так четко услышала стук сердца нашего малыша. В себе. Не передать, что я сейчас чувствую, все утро улыбка на лице, это чудо ... Это магия ... Мамы, отзовитесь. Подскажите, как не улыбаться, как маленький ребенок, весь день ?,
– говорится в подписи к фото улыбающейся Светланы.

Беременная Светлана Тарабарова

Сегодня Тарабарова также опубликовала милое фото с мужем Алексеем, которое подписала: "1+1 = 3".

 

Стоит добавить, что будущая мама недавно опубликовала соблазнительное фото, на котором позирует в черном маленьком платье, которое  прекрасно подчеркивает округлый живот.

 

Напомним, что впервые об ожидании ребенка Светлана Тарабарова сообщила в мае – тогда певица находилась на 6 месяце беременности. Отцом общего ребенка стал ее музыкальный продюсер Алексей Боднар, с которым женщина состоит в браке с 2016 года.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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