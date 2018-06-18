Беременная Светлана Тарабарова поделилась радостной вестью
Украинская певица Светлана Тарабарова, которая со своим мужем Алексеем Бондарем ожидает появление мальчика, поделилась, что сегодня впервые услышала стук сердца своего первенца.
Об этом счастливая звезда сообщила в своем Instagram. По ее словам, это просто какая-то "магия" – чувствовать сердцебиения своего ребенка.
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Сегодня впервые и так четко услышала стук сердца нашего малыша. В себе. Не передать, что я сейчас чувствую, все утро улыбка на лице, это чудо ... Это магия ... Мамы, отзовитесь. Подскажите, как не улыбаться, как маленький ребенок, весь день ?,
– говорится в подписи к фото улыбающейся Светланы.
Беременная Светлана Тарабарова
Сегодня Тарабарова также опубликовала милое фото с мужем Алексеем, которое подписала: "1+1 = 3".
Стоит добавить, что будущая мама недавно опубликовала соблазнительное фото, на котором позирует в черном маленьком платье, которое прекрасно подчеркивает округлый живот.
Напомним, что впервые об ожидании ребенка Светлана Тарабарова сообщила в мае – тогда певица находилась на 6 месяце беременности. Отцом общего ребенка стал ее музыкальный продюсер Алексей Боднар, с которым женщина состоит в браке с 2016 года.