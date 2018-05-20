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Беременная Светлана Тарабарова показала большой округлый живот в сияющем платье: фото

168 Читати новину українською
Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая только лишь два дня назад сообщила о своей первой беременности, вышла на сцену музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018" и продемонстрировала свой округлившийся живот в изысканном платье.

Так, звезда впервые вышла на публику после новости о беременности и показала всем, как можно волшебно и уверенно выглядеть даже на 6 месяце беременности. На премии "Золотая Жар-птица" в Национальном дворце "Украина" ей даже удалось получить награду в номинации "Прорыв года".

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Для красной дорожки музыкальной премии "Золотая Жар-птица" в Национальном дворце "Украина" в Киеве артистка выбрала длинное серебристое платье, которое идеально подчеркивало ее живот. Свой образ Светлана дополнила ярким макияжем и подобранной прической. Будущая звездная мама выглядела очень счастливой. Артистку на церемонии сопровождал ее муж – продюсер Алексей Бондар.

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Беременная Светлана Тарабарова

 

Теги: Мода Новости Украины LifeStyle Музыка Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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