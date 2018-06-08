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Беременная Светлана Тарабарова показала забавное фото с мужем

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Светлана Тарабарова показала фото с мужем
Светлана Тарабарова показала фото с мужем / Фото из открытых источников

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая ожидает появления первенца, умилила забавным фото со своим мужем – продюсером Алексеем Бондарем. Фотография появилась на Instagram-странице звезды.

В середине мая 2018 года Светлана Тарабарова неожиданно объявила, что беременна первенцем. Поклонники увидели первое фото округлого живота певицы и пытались выведать, кого именно ждет пара – мальчика или девочку. Это артистка тщательно скрывает, а вот своего мужа радостно показывает в социальной сети.

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На новом снимке Светлана Тарабарова стоит рядом с Алексеем Бондарем. Мужчина мило улыбается перед камерой, обнимая свою беременную жену. А вот певица решила добавить снимку немного детскости, показав язык.

Два сердца бьются вместе... Ой, простите, три,
– написала Светлана Тарабарова.

 

Это одно из немногих совместных фото супругов, которое певица опубликовала в своей социальной сети. В то же время Светлана Тарабарова похвасталась снимками с округлым животом.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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