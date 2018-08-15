19:15
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Беременная Валентина Хамайко отказалась от участия в "Танцах со звездами"

70 Читати новину українською
Валентина Хамайко не будет участвовать в "Танцах со звездами"
Валентина Хамайко не будет участвовать в "Танцах со звездами" / WoMo

Телеведущая Валентина Хамайко опубликовала видео, где сообщила, что не будет участвовать в танцевальном проекте "Танцы со звездами".

Валентина, ждущая малыша, заинтриговала зрителей, не передав эстафету никому из звезд. Поэтому, кто станет четырнадцатым звездным участником "Танцев со звездами" остается в тайне.

Читайте также: Гендиректор 1+1 прокомментировал участие Оксаны Марченко в шоу "Танцы со звездами"

Известно, что в проекте участвуют: Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Оксана Марченко и Павел Зибров.

Напомним, 2 сезон проекта "Танцы со звездами" выйдет на телеканале 1 + 1 уже 26 августа.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
сегодня, 19:02 Штурм в ближайшее время – это более, чем реально, – боец 24 бригады
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
Наталя Боднар
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
сегодня, 17:20 Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
сегодня, 17:00 Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В убийстве Анатолия Жука заподозрили начальника СБУ Сумщины
 10 августа , 17:53
Пока Олег Сенцов голодает: шокирующая статистика просмотра украинцами матчей в России
 17 июля , 23:46
Топ-новости: Моуринью выиграл первый трофей в МЮ, бразилец вернулся в "Днепр"
 8 августа 2016 , 07:30
Главные новости футбола 6 марта: Реал и Ливерпуль в 1/4 Лиги чемпионов, Гудыма простил Карпатам долг
 7 марта , 07:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук