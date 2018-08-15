Беременная Валентина Хамайко отказалась от участия в "Танцах со звездами"
Телеведущая Валентина Хамайко опубликовала видео, где сообщила, что не будет участвовать в танцевальном проекте "Танцы со звездами".
Валентина, ждущая малыша, заинтриговала зрителей, не передав эстафету никому из звезд. Поэтому, кто станет четырнадцатым звездным участником "Танцев со звездами" остается в тайне.
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Известно, что в проекте участвуют: Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Оксана Марченко и Павел Зибров.
Напомним, 2 сезон проекта "Танцы со звездами" выйдет на телеканале 1 + 1 уже 26 августа.
Источник: 24 Канал
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