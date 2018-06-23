Беременность Лободы была незапланированной, – продюсер

Продюсер LOBODA Нателла Крапивина рассказала, что беременность украинской певицы Светланы Лободы была незапланированной, но желанной.

Об этом Крапивина сообщила в интервью "Комсомольской правде".

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Я обращала внимание, что некоторые эмоциональные изменения в ней происходят, и даже однажды спросила, и получила уверенное: "Нет, это невозможно". А через пару недель она позвонила мне с американских гастролей и, едва дыша, буквально шепотом сообщила о том, что ждет ребенка. Конечно, для меня это был шок, в некоторой степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много всего изменить. Чтобы действительно войти в этот режим новый, потому что будь женщина хоть артист, хоть космонавт, но беременность меняет очень многое в восприятии действительности,

– рассказала она.

Кроме того, продюсер добавила, что они ждут возвращения Светланы Лободы со своими концертами в Украину.

"И как только у нас появится абсолютная уверенность в том, что мы можем здесь гастролировать и ничего не грозит людям, мы вернемся и не сделаем тур по маленьким залам, это будет тур по огромным площадкам, мы сделаем потрясающее шоу", – заявила Крапивина.

Напомним, Светлана Лобода родила дочку 24 мая в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочку Евангелину.