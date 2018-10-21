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      Беременность Меган Маркл: как об этом узнал скандальный отец герцогини

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Отец герцогини Сассекской Томас Маркл, который часто делает публично скандальные заявления о жизни Меган Маркл, не знал новости о беременности дочери до разглашения этого в СМИ.

      Об этом Томас рассказал в интервью The Mail on Sunday.

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      Я сидел в очереди, ожидая пересечения границы, когда услышал объявление о ребенке по радио. Прежде всего я подумал о Меган и о том, как я держал ее, новорожденную, на руках. Только представьте, у моего ребенка будет ребенок. Это был самый счастливый момент. Я был наполнен любовью, радостью и был очень горд за мою дочь и моего зятя,
      – заявил отец Меган Маркл.

      Будущий дедушка добавил, что он не был удивлен сообщением о ребенке.

      "Меган любит детей, и они с Гарри говорили о том, что хотят иметь семью, с самого начала. Я рад за них обоих. Меган отлично ладит с детьми, в большинстве ее друзей есть семьи, поэтому она привыкла быть рядом с малышами. Уверен, из нее выйдет потрясающая мать", – отметил отец герцогини.

      Томас Маркл держит на руках новорожденную Меган

      Напомним, Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Звездные мамы
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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