Беременность Меган Маркл: как об этом узнал скандальный отец герцогини

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл, который часто делает публично скандальные заявления о жизни Меган Маркл, не знал новости о беременности дочери до разглашения этого в СМИ.

Об этом Томас рассказал в интервью The Mail on Sunday.

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Я сидел в очереди, ожидая пересечения границы, когда услышал объявление о ребенке по радио. Прежде всего я подумал о Меган и о том, как я держал ее, новорожденную, на руках. Только представьте, у моего ребенка будет ребенок. Это был самый счастливый момент. Я был наполнен любовью, радостью и был очень горд за мою дочь и моего зятя,

– заявил отец Меган Маркл.

Будущий дедушка добавил, что он не был удивлен сообщением о ребенке.

"Меган любит детей, и они с Гарри говорили о том, что хотят иметь семью, с самого начала. Я рад за них обоих. Меган отлично ладит с детьми, в большинстве ее друзей есть семьи, поэтому она привыкла быть рядом с малышами. Уверен, из нее выйдет потрясающая мать", – отметил отец герцогини.

Томас Маркл держит на руках новорожденную Меган

Напомним, Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.