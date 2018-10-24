Беременную Меган Маркл эвакуировали из толпы на базаре: фото и видео

Первый сольный выход герцогини Сассекской на Фиджи пошел не по плану. Охранникам беременной Меган Маркл пришлось прервать ее визит на популярный базар Сува.

Об этом сообщает People со ссылкой на Associated Press и представителей Кенсингтонского дворца.

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Так, Меган должна была провести на базаре около получаса, чтобы узнать о проекте ООН "Рынки для изменений", который способствует расширению возможностей женщин на рынках во всей южной части Тихого океана.

The Duchess of Sussex arrives at Suva Market #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/jg3yv1i6Xz — Rebecca English (@RE_DailyMail) 23 жовтня 2018 р.

Жена принца Гарри общалась с продавщицей. Но через несколько минут толпа людей, которые хотели поздороваться с Маркл, розрослась и ее стало сложно контролировать.

Меган Маркл

Охрана вывела Меган из базара и посадила в машину. Вместе с тем герцогиня была спокойна и приветлива и продолжала махать людям.

Меган Маркл сохраняла спокойствие, когда ее вывели из базара