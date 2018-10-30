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      "Беременный" Александр Педан спародировал знаменитую Бейонсе: забавное фото

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      Педан спародировал Бейонсе
      Педан спародировал Бейонсе / Коллаж 24 канал

      Украинский ведущий и шоумен Александр Педан забавно спародировал известные снимки западных знаменитостей и рассказал об этом своим поклонникам в социальных сетях.

      Новые снимки Педан опубликовал на своей странице в Instagram. Так, телеведущий подготовил подборку фотографий, на которых он превратился в беременную Бейонсе, Кайли Дженнер с дипломом и Криштиану Роналду, когда тот прибыл в роддом.

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      "Вот вам свеженькая порция фоток, которые я повторил в новом видео", – сообщил Александр.


      Александр Педан спародирвоал Бейонсе


      Александр Педан спародирвоал Кайли Дженнер


      Александр Педан спародирвоал Криштиану Роналду

      На своем YouTube-канале Александр Педан опубликовал видео, где показал, как создавался каждый образ-пародия.

      Смотрите видео: Александр Педан копирует западных звезд

       

      Теги: LifeStyle Мемы Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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