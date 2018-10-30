"Беременный" Александр Педан спародировал знаменитую Бейонсе: забавное фото

Украинский ведущий и шоумен Александр Педан забавно спародировал известные снимки западных знаменитостей и рассказал об этом своим поклонникам в социальных сетях.

Новые снимки Педан опубликовал на своей странице в Instagram. Так, телеведущий подготовил подборку фотографий, на которых он превратился в беременную Бейонсе, Кайли Дженнер с дипломом и Криштиану Роналду, когда тот прибыл в роддом.

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"Вот вам свеженькая порция фоток, которые я повторил в новом видео", – сообщил Александр.



Александр Педан спародирвоал Бейонсе



Александр Педан спародирвоал Кайли Дженнер



Александр Педан спародирвоал Криштиану Роналду

На своем YouTube-канале Александр Педан опубликовал видео, где показал, как создавался каждый образ-пародия.

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