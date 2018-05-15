Березюк объяснил, почему на самом деле в ВРУ так боятся избирательной реформы
По избирательной системе, установленной во времена Януковича, в закрытые списки вносили "удобных" людей, вассалов олигархов, которые затем грабили бюджетные средства.
Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.
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"Сегодняшняя политическая система, в частности политическая система выбора является системой политической коррупции. Олигархи так же заботятся, чтобы получить место в парламенте, для того, чтобы обеспечить своих людей, и от политической коррупции перейти к экономической коррупции. А это миллиарды гривен государственного бюджета, вместо того, чтобы служить людям в обществе, оседают в карманах олигархов", – отметил Березюк.
По его словам, парламент превращается в инструмент грабежа общества. Именно поэтому и идет такая борьба с идеями реформировать избирательную систему.
Закрытые списки, первые пять фигур известных, все остальные – фигуры, которые будут вассалами олигархов, которые сами не будут заходить в парламент,
– прокомментировал Олег Березюк избирательную систему, принятую во времена Януковича.
Он отметил, что требование людей очевидно, ведь без законопроекта о выборах в ВРУ на пропорциональной основе с открытыми списками стабильного демократического государства построить невозможно.
Напомним, 15 апреля, во всех городах страны происходит всеукраинская акция в поддержку избирательной реформы. Активисты требуют от Верховной Рады принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и с открытыми списками.