Березюк объяснил, почему на самом деле в ВРУ так боятся избирательной реформы

По избирательной системе, установленной во времена Януковича, в закрытые списки вносили "удобных" людей, вассалов олигархов, которые затем грабили бюджетные средства.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

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"Сегодняшняя политическая система, в частности политическая система выбора является системой политической коррупции. Олигархи так же заботятся, чтобы получить место в парламенте, для того, чтобы обеспечить своих людей, и от политической коррупции перейти к экономической коррупции. А это миллиарды гривен государственного бюджета, вместо того, чтобы служить людям в обществе, оседают в карманах олигархов", – отметил Березюк.

По его словам, парламент превращается в инструмент грабежа общества. Именно поэтому и идет такая борьба с идеями реформировать избирательную систему.

Закрытые списки, первые пять фигур известных, все остальные – фигуры, которые будут вассалами олигархов, которые сами не будут заходить в парламент,

– прокомментировал Олег Березюк избирательную систему, принятую во времена Януковича.

Он отметил, что требование людей очевидно, ведь без законопроекта о выборах в ВРУ на пропорциональной основе с открытыми списками стабильного демократического государства построить невозможно.

Напомним, 15 апреля, во всех городах страны происходит всеукраинская акция в поддержку избирательной реформы. Активисты требуют от Верховной Рады принять избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и с открытыми списками.