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      "Бери пей, это не взятка, не стесняйся": Дубинский насмехался над журналистом – видео

      55 Читати новину українською
      Александр Дубинский
      Александр Дубинский

      Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский посмеялся над журналистами под Офисом Президента.

      Депутат от партии "Слуга народа" снял видео о том, как журналист отказывается от кофе и ждет комментария на холоде.

      К теме: Дубинский пришел в Раду в футболке с матом Порошенко: фото 18+

      Посмеяться нардеп решил над Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого перед этим был конфликт с пресс-секретарем президента Зеленского Юлией Мендель. Тогда она оттолкнула его от главы государства.

      Смотрите видео как Дубинский насмехается над журналистом

      За кадром Дубинский смеется и предполагает, что журналист боится, что его отравят. В то же время Виктория Страхова заявляет на камеру, что Сергей Андрушко и оператор находятся на улице уже долгое время, при том, что там довольно холодно.

      Андрушко дают кофе, а он боится, что его отравят. Бери пей, это не взятка, не стесняйся,
      – посмеялся Дубинский.

      Важно: "Слуга народа" Дубинский наехал на 24 канал: за журналистов заступился Разумков

      Отметим, что журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПУ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.

      Кто еще жаловался на похожие действия пресс-секретаря Зеленского?

      Пресс-секретарь президента сказала, что "понимает ситуацию с Кристофером Миллером", однако кто "третий журналист – не знает".

      • Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть". Отметим, комментируя этот инцидент, Мендель сказала, что "ситуацию понимает".
      • Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее, когда украинских моряков и политзаключенных встречали в аэропорту Борисполь. Произошло это, потому что журналистка зашла за красную ограничительную линию.

      Читайте также: Я не толкала, – пресс-секретарь Зеленского Мендель объяснила скандал с журналистом

      Реакция на поведение Мендель:

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики
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