"Бери пей, это не взятка, не стесняйся": Дубинский насмехался над журналистом – видео

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский посмеялся над журналистами под Офисом Президента.

Депутат от партии "Слуга народа" снял видео о том, как журналист отказывается от кофе и ждет комментария на холоде.

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Посмеяться нардеп решил над Сергеем Андрушко из "Радио Свобода", у которого перед этим был конфликт с пресс-секретарем президента Зеленского Юлией Мендель. Тогда она оттолкнула его от главы государства.

Смотрите видео как Дубинский насмехается над журналистом

За кадром Дубинский смеется и предполагает, что журналист боится, что его отравят. В то же время Виктория Страхова заявляет на камеру, что Сергей Андрушко и оператор находятся на улице уже долгое время, при том, что там довольно холодно.

Андрушко дают кофе, а он боится, что его отравят. Бери пей, это не взятка, не стесняйся,

– посмеялся Дубинский.

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Отметим, что журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Президенту Владимиру Зеленскому и голове ОПУ Андрею Богдану. Пресс-секретарь Юлия Мендель и охрана главы государства придерживали журналиста, чтобы он не мог пообщаться с гарантом. После того как Мендель буквально растолкала журналистов, охрана президента провела его в здание Высшего антикоррупционного суда, под которым и произошел инцидент.

Кто еще жаловался на похожие действия пресс-секретаря Зеленского?

Пресс-секретарь президента сказала, что "понимает ситуацию с Кристофером Миллером", однако кто "третий журналист – не знает".

Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть". Отметим, комментируя этот инцидент, Мендель сказала, что "ситуацию понимает" .

. Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее, когда украинских моряков и политзаключенных встречали в аэропорту Борисполь. Произошло это, потому что журналистка зашла за красную ограничительную линию.

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Реакция на поведение Мендель: