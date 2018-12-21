Беринчик и Кристобаль провели процедуру взвешивания

Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и филиппинец Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели официальную процедуру взвешивания.

Украинский чемпион мира WBO International Денис Беринчик перевесил филиппинца во время официальной процедуры взвешивания, информирует Sport Arena.

Читайте также: Украинец Беринчик провел открытую тренировку перед защитой титула: фото

Украинец показал на весах 61,2 кг, а его противник - 60,6 кг.

Напомним, что бой Беринчик – Кристобаль за пояс WBO International состоится 22 декабря в Броварах и станет главным поединком вечера. Начало боя – в 22:30.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24