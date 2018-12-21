Беринчик и Кристобаль провели процедуру взвешивания
Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и филиппинец Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели официальную процедуру взвешивания.
Украинский чемпион мира WBO International Денис Беринчик перевесил филиппинца во время официальной процедуры взвешивания, информирует Sport Arena.
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Украинец показал на весах 61,2 кг, а его противник - 60,6 кг.
Напомним, что бой Беринчик – Кристобаль за пояс WBO International состоится 22 декабря в Броварах и станет главным поединком вечера. Начало боя – в 22:30.
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Источник: 24 Канал
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