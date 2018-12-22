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      Украинский боксер Денис Беринчик выиграл титул чемпионат WBO International

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      Беринчик – Кристобаль: результат боя
      Беринчик – Кристобаль результат / K2 Promotions

      В субботу, 22 декабря, 30-летний украинец Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и филиппинец Росекки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели бой за титул WBO International в легком весе. Победу одержал украинский боксер.

      Вышел на этот бой Беринчик в костюме героя "СуперМарио", и по дороге к рингу перепрыгивал через игрушечные грибы. Стоит заметить, что боксер славится своими необычными выходами на бой.

      Уже в третьем раунде Беринчик отправил соперника в нокдаун, когда у украинца прошел левый удар. В четвертом раунде украинец просто зажал Росекки Кристобаля в углу ринга. Впоследствии он это еще раз сделает в этом раунде. А с начала пятого раунда Беринчик прижмет соперника к канатам.

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      Хотя, к чести Кристобаля, он выдерживал все удары, и вовсе не выглядел безнадежно. У филиппинца тоже проходили опасные удары.

      Впоследствии ситуация, когда Беринчик зажмет соперника в углу ринга и будет наносить удар за ударом, повторится и в седьмом раунде. И Кристобаль даже встанет на колено после этого. Поэтому судья будет вынужден дважды останавливать бой, чтобы показать, чтобы филиппинец поднимался выше (он каждый раз будет очень низко наклоняться). И все же не выдержит и остановит бой.

      Беринчик одержал победу техническим нокаутом и завоевал титул интернационального чемпиона WBO в легком весе.

      Теги: Спорт Бокс Денис Беринчик
      Источник: 24 Канал
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