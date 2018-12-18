Беринчик не против биться за титул в другой весовой категории

Украинский боксер Денис Беринчик, который на профессиональном ринге провел девять поединков, рассказал о возможности выступать во второй полулегкой весовой категории.

"Я сказал Александру Красюку (генеральный директор промоутерской компании братьев Кличко "K2 Promotions", – ред.), что готов спускаться в низшую весовую категорию – 59 кг и выступать там и драться за титул с любым соперником", – заявил Денис.

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Беринчик рассказал, будет ли ему комфортно драться в второй полулегкой весовой категории (59 кг).

"Я думаю, что это будет сложно, на это будет тратиться дополнительное время, питание – все будет под контролем. Нужны специалисты, которые подведут меня грамотно к этой весовой категории и тогда я, думаю, буду себя чувствовать нормально. Но не сидеть на "скамейке запасных" по полгода", – резюмировал боксер.

Напомним, что в субботу, 22 декабря, Денис Беринчик проведет бой против Росеки Кристобаля за пояс WBO International.

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