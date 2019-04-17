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      "Беркут", убийства, зачистки и преступные приказы: 16 апреля состоялись суды по 5 делам Майдана

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      Суды по преступлениям против Майдана до сих пор продолжаются
      Суды по преступлениям против Майдана до сих пор продолжаются / 24 канал

      Судебные заседания сразу по пяти делам преступлений против Майдана состоялись в Киеве 16 апреля. Дела на разных этапах рассмотрения, но подсудимые в основном – бывшие работники "Беркута". В каком состоянии сейчас эти дела и что обсуждали в судах – читайте в материале.

      Самая трагическая страница истории Евромайдана: расстрелы на Институтской

      20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской убили 47 протестующих. Обвиняемые по делу – пятеро экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Все свою вину отрицают. Судебное разбирательство находится на этапе допроса свидетелей.

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      16 апреля свидетельствовали 4 свидетелей обвинения, как пишет The Insiner. В том числе и 2 журналиста Калушского городского телевидения, Руслана Овсеенко и Виталий Крохта. Они рассказали, что видели гибель двух Героев Небесной сотни Романа Гурика и Устима Голоднюка. Еще один свидетель – Сергей Белый – рассказал об убийстве Андрея Дигдаловича.

      Мы шли вверх по Институтской. Он у меня что-то спросил. А когда я повернулся, он взялся за грудь и упал. Я понял, что стреляют из боевого оружия и начал убегать,
      – пояснил Белый.

      Четвертый свидетель – по состоянию на 2014 год милиционер Сергей Берека. Он подтвердил, что общался с командиром роты "Беркут" Дмитрием Садовником, а по телефону говорил с подсудимым Янишевским. Подтвердил, что дал письменное согласие на использование оружия работникам подразделения "Омега". Мол, в правоохранителей стреляли и им нужно было защищаться.

      Видео одного из очевидцев о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 (только 18+):

      По его словам, у правоохранителей были автоматы Калашникова и снайперские винтовки.

      Пятеро подсудимых "беркутовцев" на одном из предыдущих судебных заседаний

      На следующее заседание защитники готовят очередное ходатайство о допросе этих свидетелей.

      Избиение и "зачистки" активистов киевским "Беркутом"

      30 ноября и 1 декабря 2013 года "беркутовцы" били, задерживали, проводили так называемые "зачистки" активистов на Майдане, когда он только набирал силы. Подсудимые: экс-заместители командира киевского "Беркута" Олег Мариненко, Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, и командиры рот Юрий Шевченко и Евгений Антонов. Главное обвинение: силовой разгон протестующих и превышение служебных полномочий.

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      Защитники подсудимых многократно пытались объединить это дело с другим – с делами двух рядовых "беркутовцев" Сергея Лободы и Максима Обмачевского, а 16 апреля адвокаты захотели еще большего: присоединить к делу еще двух рядовых – Юрия Зубкевича и Андрея Качмара. Потому что, мол, в их эпизоде только один потерпевший. Обвинение считает такие ходатайства ничем другим, как попыткой затягивания рассмотрения дела.

      Смотрите видео о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года:

      Во время заседания прокуроры приобщили к материалам дела медицинские справки, результаты экспертиз и другие документы, которые касались потерпевших. Сейчас их в деле более 150.

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      Подсудимые по делу – "беркутовцы" Мариненко, Дидюк, Тягнирядно

      На следующем заседании стороны продолжат исследовать письменные материалы дела.

      Преступный приказ командира роты "Беркута" Шаповалова

      18 февраля 2014 года силой разогнали протестующих на Майдане, были убитые и раненные. На улице Грушевского "беркутовцы" применяли против людей дубинки и огнестрельное оружие. Подсудимый по делу: командир роты "Беркута" Виктор Шаповалов. Обвинение: превышение власти и служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям. Ведь именно он отдавал приказ подчиненным применять силу. Виновным себя не считает.

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      В суде допрашивают потерпевших – их более 70 человек.Показания еще не давали 50 из них. Полиция до 6 мая должна предоставить прокуратуре контактные телефоны и адреса потерпевших. Дело в суде уже 3,5 года.

      Подсудимый – командир роты "Беркута" Виктор Шаповалов

      Когда допросят всех потерпевших, показания будут давать свидетели и обвиняемый.

      Зверское избиение: дело командира роты "Беркут" Бойко

      30 ноября 2013 года силой разогнали и избили активистов на Майдане Независимости, и подсудимым в этом деле фигурирует командир роты киевского "Беркута" Олег Бойко. По делу – более 20 пострадавших. 16 апреля судьи продолжили изучать видеозаписи тех событий: сюжеты "НТН", "1+1" и "5 канал".

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      Прокуроры отметили, что "беркутовцы" били всех, не разбирая. Поэтому считать такие действия законными – "это низко". Зато сторона защиты отметила, что активисты "бросали в "беркутовцев" разные предметы". Это, мол, провоцировало на жесткие действия.

      "Беркутовцы" били людей оголтело и не разбирая, кто где

      На следующем заседании суд продолжит исследовать видео.

      Фабрикации протоколов: дело "беркутовцев" Ейсмонта и Мохоня

      30 ноября правоохранители массово задерживали протестующих и фабриковали протоколы на задержанных. Писали о хулиганстве, злостном неповиновении законным требованиям работников милиции и других правонарушениях. Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь задержали активиста Максима Федяя. Он и является единственным потерпевшим по делу. "Беркутовцы" составили рапорт и указали, что Федяй совершал хулиганские действия и не выполнял требования правоохранителей.

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      На основании этих рапортов милиция составила протокол об административном правонарушении. Федяя признал виновным суд первой инстанции. Но ныне Эйсмонт и Мохонь на скамье подсудимых. Следствие установило, что указанные в рапортах факты о нарушениях – вымышленные. Непричастность Федяя правонарушений признал апелляционный суд, который и снял с него обвинения.

      Адвокат (слева) и подсудимые – Виктор Эйсмонт и Владимир Мохонь

      На заседании 16 апреля суд приобщил к материалам дела результаты экспертизы почерка. Экспертиза вроде бы подтверждает, что именно Эйсмонт и Мохонь составляли рапорты. Эйсмонт и Мохонь свою вину не признают.

      На следующем заседании в суде будут исследовать видеодоказательства, среди которых – сюжеты телеканалов.

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      Теги: Новости Украины Беркут Новости Киева Расследования Судьи Евромайдан
      Источник: 24 канал
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