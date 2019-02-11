"Беркут" в рядах Нацполиции – мина замедленного действия, – Найем об избиении активистов в Киеве

В рядах полиции до сих пор работают бывшие сотрудники подразделения специального назначения "Беркут". Их обычно привлекают к черной работе, которую те выполняют под прикрытием благими намерениями. Но "Беркут" в рядах Национальной полиции – мина замедленного действия, поскольку они задают тон, диктуют правила и распространяют вирус вседозволенности, и это рано или поздно выльется в столкновения.

Как отметил нардеп Мустафа Найем на своей странице в Facebook, он не оправдывает действия активистов, у которых под Подольским райотделом полиции завязались столконовения с правоохранителями.

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"Если кто-то из них нарушил закон, у полиции достаточно полномочий и средств, чтобы это расследовать, показать и доказать", – подчеркнул он.

В то же время, по словам политика, очевидно и то, что сотрудники, которые применяли силу к лежачим задержанным, должны быть уволены.

"В соответствии со всеми международными стандартами, физическая сила и спецсредства могут применяться только в одном случае – если возникла непосредственная угроза жизни или здоровью граждан или работников полиции. Какую угрозу нес тот молодой человек, которого задержали и затем отпустили и который лежит лицом вниз, неясно", – отметил парламентарий.

Найем подчеркивает, увольнение этих правоохранителей – это не лечение, а залечивание, поскольку корень лежит в другом.

"Ведь нам уже знаком этот зверский оскал неоправданной жестокости и уверенности, что за это ничего не будет, потому что никто не узнает и не докажет. Патрульную полицию на такие задачи не привлекают, их иначе готовили и по-другому воспитывали. Ногами в голову лежачего протестующего бил сотрудник, который действовал совместно и при поддержке подразделения полиции специального назначения, в рядах которой до сих пор работают бывшие сотрудники "Беркута", – уверяет народный избранник.

Он добавляет, что это уже давно не является секретом и это невозможно скрыть ни реформами, ни новой системой подготовки кадров, ни формальными показателями. Об этом знают все, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и руководство Национальной полиции.

"Беркут" остался в системе не потому, что они чьи-то родственники или друзья. Все банальнее. Они – удобные, безотказные, им нечего терять и после всего пережитого они уверены, что им все сойдет с рук. Прикрываясь флагом "подразделений специального назначения", они без всяких последствий могут выполнять любую черную работу. "Беркут" в рядах Национальной полиции – это мина замедленного действия. Они задают тон, диктуют правила и распространяют вирус вседозволенности, который рано или поздно выльется в столкновения, конфликты и открытые противостояния,

– считает Найем.

Кроме того, политик отметил, что сотрудники Нацполиции по-прежнему избегают идентификации на службе. Зато руководство ведомства и МВД убеждают в другом.

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"Если бы сотрудник, который нанес ногой удар в лицо активисту, знал, что его легко идентифицировать и найти по номеру жетона на каске или бронежилете, вероятнее всего, оскал был бы не таким зверским. Мы бы уже знали, в каком подразделении он работает, как он оказался в рядах полиции и кто привлек его к этому заданию... Очевидно, принятая министерством и полицией система идентификации не работает. Нам необходимо принять законы об обязательной идентификации сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии, которые уже почти два года как разработаны, приняты комитетом и ждут голосования в зале. Сопротивляется этим документам только Министерство внутренних дел, где опасаются, что излишняя открытость будет угрожать сотрудникам полиции расправой", – констатировал нардеп.

9 февраля в Киеве возле Подольского райотдела полиции возникли столкновения между активистами и правоохранителями. Протестующие пришли туда, чтобы заступиться за своих собратьев, которые были задержаны ранее, а затем и отпущены. Так, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей крикнул: "Ложись, бандера!"

Перед этим правоохранители задержали, по некоторым данным, около 10 активистов возле Контрактовой площади, где проходила встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Побратимы задержанных говорят, что те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями бывшего представителя "Батькивщины" Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к смерти Екатерины Гандзюк, и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Правоохранители со своей стороны убеждают, что эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции и у них не было символики, атрибутики, баннеров, которые бы указывали на то, что они пришли на акцию по Гандзюк. Также в полиции говорят, что они задержали "организованную группу молодых людей с закрытыми лицами". По их словам, в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уж в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

Что предшествовало столкновениям возле Поддельского райотдела полиции в Киеве?

Отец убитой активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк на заседании ВСК заявил, что причастным к заказу убийства его дочери является председатель Херсонского облсовета, член "Батькивщины" Владислав Мангер и еще два представителя БПП: председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук. Также он призвал Петра Порошенко и Юлию Тимошенко исключить этих лиц из своих рядов. Мангер и Гордеев, со своей стороны, все опровергают и попросят соответствующие органы проверить вышеупомянутое заявление.



Официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.



8 февраля, спустя полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины", поскольку они недовольны результатам расследования, ведь фамилию ни одного заказчика официальное следствие пока не назвало.



Так, протестующие под АП требовали исключения Гордеева и Рищука из партии, а также увольнения их с должностей. А затем активисты направились под офис "Батькивщины". Тут к ним вышли два депутата, которые известили об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности председателя Херсонской ОГА.