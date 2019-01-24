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      Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Бертон": видеообзор матча

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      Бертон Альбион - Манчестер Сити: видео голов, обзор матча
      Зинченко помог "МанСити" выйти в финал Кубка лиги

      В ответном матче английского Кубка лиги "Манчестер Сити" минимально победил "Бертон" и вышел в финал турнира. Украинец Александр Зинченко в этом матче вышел в стартовом составе.

      Первый матч между этими командами закончился разгромной победой "МанСити" 9:0. Один из голов в этом матче забил Зинченко.

      Читайте также: Зинченко забил удивительный гол за "Манчестер Сити": видео

      На этот раз главный тренер "Манчестер Сити" выпустил несколько резервный состав. Зинченко занял место на левом фланге обороны. И именно с украинца началась голевая атака команды. Он сумел опередить соперника и протолкнуть мяч на де Брюйне, бельгиец же продолжил атаку Мареза. Последний же с линии поля отдал пас на Агуэро, который и забил единственный гол в этом матче.

      Видеообзор матча Бертон – Манчестер Сити

      Зинченко заменили на 62-й минуте.

      "МанСити" вышел в финал Кубка лиги. Его соперник определится в четверг, 24 января, в противостоянии "Челси" и "Тоттенхэма".

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      Теги: Футбол Спорт Александр Зинченко Манчестер Сити
      Источник: 24 Канал
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