Берут кредит и не могут оплатить: украинцы все чаще сводят счеты с жизнью из-за долгов

Украинцы все чаще укорачивают себе возраст из-за долгов. Берут кредит в банке, а когда из-за трудного положения не могут рассчитаться – решаются на неотвратимое. Тем более, что довольно часто людей к этому побуждают коллекторы, деятельность которых в Украине вне закона. Сами же украинцы редко знают, что делать, оказавшись в долговой ловушке.

Трагедия в Талалаевке, на Черниговщине, шокировала украинцев. На днях назад здесь нашли мертвой 35-летнюю женщину и двоих ее детей.

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Женщина их отравила, а потом покончила с собой, потому что не могла выплатить кредит. Его взяла на лечение дочери – говорят односельчане. "Стали поступать звонки частые: "Вам осталось 2 дня, выплатите кредит". Возможно, это было причиной", – рассказала жительница Талалаевки Ольга Ромашко.

Коллекторский беспредел в Украине – не новость. Выбивают деньги, не гнушаясь никакими методами. Прибегают к психологическому давлению и даже угрожают физической расправой. Все рассчитано на людей со слабой психикой, готовых на все, чтобы их оставили в покое, а также юридическую неосведомленность должников. О запрещенных приемах взыскателей долгов, как никто, знают те, кто был среди их числа.

Были нормальные коллекторы, которые как исполнительная служба работают, а были специальные. Они часто по телефону звонили, угрожали. Родителям еще старикам звонят: "Будем приходить, отбирать ... Хату отберем",

– вспоминает Александр, который работал коллектором.

В исполнительной службе возмущаются, что их часто путают с коллекторами. Мол, последние занимаются вымогательством, они же исполняют решения судов.

"Разница между исполнителями и коллекторами в том, что исполнители, и государственные, и частные, совершают процессуальные действия, выполняют решение суда на основании закона. Они не могут совершать действия в ночное время, это запрещено инструкцией, или угрожать сторонам, то есть должнику", – подчеркнул директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

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В Украине, фактически, нет официальной статистики по суицидам, тем более из-за долгов. Центр общественного здоровья при Минздраве подсчитал: в прошлом году 6,5 тысяч украинцев покончили с собой. Причины не исследовали, в отличие от американцев. В США выяснили: большинство самоубийц имели финансовые проблемы и кредиты. У юриста Дениса Фетисова и его коллег собственная статистика. На 5 тысяч должников – 10 ежемесячно укорачивают себе жизнь. Установить, что до самоубийства доводят коллекторы, очень сложно. Именно поэтому в Украине процветает коллекторский произвол. Однако есть и хорошая новость.

У нас принято новое законодательство, оно связано с банкротством физических лиц. И на данный момент, когда физическое лицо не может отдать некие долги, оно может уйти в банкротство. Фактически, эти долги списываются, но энное количество лет он не сможет брать кредиты и все, что с этим связано,

– отметил юрист Денис Фетисов.

Новое законодательство приняли всего за неделю до самоубийства на Черниговщине. Однако, с тех пор ни один должник им не воспользовался. Поскольку, подавляющее большинство людей в Украине финансово неграмотные. А еще Украина и Италия – единственные в Европе не имеют национальной линии доверия для людей, склонных к суициду.

Нам необходимо всем собраться, чтобы обсудить необходимость создания такой линии. Есть другие горячие линии, в том числе в "Ла Страда", – короткий номер 116 - 123. Тоже можно звонить, обращаться по этим вопросам. Риск суицида возникает тогда, когда человек не имеет достаточно поддержки: материальная она, моральная или физическая,

– подчеркнула психолог общественной организации "Ла Страда – Украина" Татьяна Павлин.

На самом же деле, единственный разговор с психологом может спасти человека от неотвратимого.