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      Берут пример у Евросоюза: Садовый рассказал о смягчении карантина во Львове

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      С 11 мая в Украине смягчат карантинные мероприятия. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что он доволен таким решением правительства и уже вместе с бизнесом разрабатывает четкий регламент.

      Садовый в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал, что Львов берет пример у Европейского союза и своими решениями делится с правительством Украины.

      К слову Карантин в Украине продлят до 22 мая

      Львов расположен в 70 километрах от Европейского союза. Мы мониторим там ситуацию, в частности в Польше. Очень часто эти мнения и решения, которые мы принимаем, передаем правительству, а оно уже принимает их на своем уровне. Вчера, 3 мая, у меня был разговор с премьер-министром, перед этим, в среду, я направил письма-пожелания от города, чтобы с 12 мая дать возможность работать летним терасам и продуктовым магазинам", – сказал он.

      По его словам, во Львове бизнес не нарушал карантин, ведь существует качественная коммуникация.

      "Мы до конца недели пропишем четкий регламент, процедуры (по смягчению карантина – 24 канал). Еще раз подчеркиваю, мы это не пишем для бизнеса, например, рестораторы уже 3 дня совместно нарабатывают правила, которые должны быть на летних площадках. То же самое касается магазинов промышленной группы и парикмахерских. Надо быть с людьми в коммуникации, тогда есть доверие и можно одолеть вместе любую проблему", – добавил Садовый.

      Послаблення карантину інфографіка 24 каналОслабление карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Львова Новости Украины
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