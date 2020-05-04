Берут пример у Евросоюза: Садовый рассказал о смягчении карантина во Львове

С 11 мая в Украине смягчат карантинные мероприятия. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что он доволен таким решением правительства и уже вместе с бизнесом разрабатывает четкий регламент.

Садовый в эфире программы "После всего" на 24 канале рассказал, что Львов берет пример у Европейского союза и своими решениями делится с правительством Украины.

К слову Карантин в Украине продлят до 22 мая

Львов расположен в 70 километрах от Европейского союза. Мы мониторим там ситуацию, в частности в Польше. Очень часто эти мнения и решения, которые мы принимаем, передаем правительству, а оно уже принимает их на своем уровне. Вчера, 3 мая, у меня был разговор с премьер-министром, перед этим, в среду, я направил письма-пожелания от города, чтобы с 12 мая дать возможность работать летним терасам и продуктовым магазинам", – сказал он.

По его словам, во Львове бизнес не нарушал карантин, ведь существует качественная коммуникация.

"Мы до конца недели пропишем четкий регламент, процедуры (по смягчению карантина – 24 канал). Еще раз подчеркиваю, мы это не пишем для бизнеса, например, рестораторы уже 3 дня совместно нарабатывают правила, которые должны быть на летних площадках. То же самое касается магазинов промышленной группы и парикмахерских. Надо быть с людьми в коммуникации, тогда есть доверие и можно одолеть вместе любую проблему", – добавил Садовый.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала